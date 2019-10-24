أوكرانيا – أكدت وكالة “أسوشيتد برس” أن حكومة أوكرانيا بدأت تشعر بالقلق إزاء ضغوط الإدارة الأمريكية حتى قبل الاتصال الهاتفي المدوي بين الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير زيلينسكي في يوليو الماضي.

ونقلت الوكالة اليوم الخميس عن ثلاثة أشخاص مطلعين على الموضوع قولهم إن زيلينسكي عقد في السابع من مايو الماضي، قبيل حفل تنصيبه في كييف اجتماعا مع مجموعة صغيرة من مستشاريه، كان من المتوقع أن يركز على مسائل الطاقة.

لكن بدلا عن ذلك، بحث الرئيس الجديد مع مستشاريه على مدى 3.5 ساعة كيفية التعامل مع مطالب ترامب ومحاميه الشخصي رودي جولياني، بشأن فتح تحقيق مع العضو السابق في مجلس إدارة شركة Burisma الأوكرانية هانتر بايدن، وهو نجل نائب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الديمقراطي المحتمل في انتخابات الرئاسة المقبلة جو بايدن.

وذكرت الوكالة أن الاجتماع كان الهدف منه تحديد سبل التعامل مع الموضوع دون التورط في المسائل المتعلقة بالانتخابات الأمريكية.

وجاء الاجتماع بعد نحو أسبوعين على أول مكالمة هاتفية جرت بين ترامب وزيلينسكي هنأ فيها ترامب الممثل الكوميدي السابق بالفوز في الانتخابات.

واندلعت في الولايات المتحدة الشهر الماضي فضيحة سياسية بعد كشف المشرعين في الكونغرس عن ممارسة ترامب الضغط على زيلينسكي في الاتصال الذي جرى بينهما في 25 يوليو، ما دفع الديمقراطيين في مجلس النواب إلى إطلاق تحقيق العزل بحق الرئيس.

ويعتقد المحققون الديمقراطيون أن ترامب استغل الأموال المخصصة إلى أوكرانيا ضمن إطار المساعدات العسكرية الأمريكية كآلية للضغط على زيلينسكي بغية إجبار الرئيس الأوكراني الجديد على فتح تحقيق مع نجل منافسه المحتمل في الانتخابات المقبلة.

المصدر: أسوشيتد برس