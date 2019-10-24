ليبيا – استبعد وزير خارجية الوفاق محمد سيالة أن يجرى حوار في سوتشي بين الأطراف الليبية المتنازعة، مشيراً إلى صعوبة أي لقاء نتيجة الحرب الدائرة في طرابلس.

سيالة وفي تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الأربعاء على هامش قمة روسيا -أفريقيا قال :”السراج يشارك في هذه الاجتماعات ممثلا لحكومة الوفاق الوطني وسيلتقي مع الأصدقاء الروس في سوتشي ولكن من الصعب عقد أي لقاءات أخرى سياسية نتيجة للحرب الدائرة في طرابلس”.

وقال بأن هناك معتدي ومعتدى عليه ومهمة حكومة الوفاق هي “الدفاع على العاصمة” وتجنيب المدنيين الأخطار هناك ضحايا كثيرون، هناك نزوح، مبيناً بأن حكومتهم تعكف الآن على “حماية العاصمة” وليس بصدد مفاوضات مع من قال بانه يعتدي عليها حسب تعبيره.

وأعرب سيالة عن أمله بعودة الشركات والسفارة الروسية للعمل في طرابلس ،مضيفاً:”التعاون الليبي-الروسي له تاريخ طويل وله آفاق ممكنة كثيرة ولكن بسبب الأحداث توقف هذا التعاون ونحن نأمل ونتواصل مع الأصدقاء الروس في إمكانية عودة الشركات وثم عودة سفارتهم إلى العمل في طرابلس”.

وزير خارجية الوفاق لفت إلى أن التعاون كان كبيراً في مجال الكهرباء والسكك الحديدية واستيراد الحبوب، مردفاً:”نأمل أن يعمل الأصدقاء الروس في المساعدة على حل المشكلة في ليبيا بحيث يعود هذا التعاون إلى سابقة.