روسيا – أجرى وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اتصالا عن طريق الجسر التلفزيوني مع قائد “قوات سوريا الديمقراطية”، مظلوم عبدي، لبحث تطبيق الاتفاق الروسي التركي حول تسوية الوضع شمال سوريا.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، اليوم الأربعاء، أن شويغو أبلغ عبدي أن وحدات الشرطة العسكرية الروسية التي تنتشر في المناطق السورية على حدود تركيا، وقوات حرس الحدود السوري، ستضمن أمن السكان المدنيين من الأكراد هناك، وبالتالي لا ضرورة لأن يغادروا هذه المناطق.

وذكرت الوزارة أن المكالمة التي شارك فيها أيضا رئيس هيئة الأركان العامة الروسية، الجنرال فاليري غيراسيموف، تناولت سير تنفيذ الجانب الكردي للخطوات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم بين موسكو وأنقرة.

وقالت الوزارة إن شويغو أبلغ عبدي بخطط لتوسيع مسارات الدوريات وزيادة عدد وحدات الشرطة العسكرية الروسية في منطقة الحدود بين سوريا وتركيا.

وجاء في البيان أن قائد “قسد” أعرب عن شكره للدولة الروسية والرئيس، فلاديمير بوتين، “على تأمين الشعب الكردي والخطوات المتخذة بهدف وقف الأعمال القتالية”.

وتبنى الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان، خلال لقاء جمعهما في مدينة سوتشي الروسية، مساء الثلاثاء، مذكرة تفاهم بشأن خطوات مشتركة بين البلدين لتسوية الوضع في شمال شرق سوريا.

وبموجب المذكرة، تدخل وحدات الشرطة العسكرية الروسية وحرس الحدود السوري إلى المناطق المتاخمة لمنطقة عملية “نبع السلام” التركية. وتحدد المذكرة فترة مدتها 150 ساعة، يتعين على “وحدات حماية الشعب” الكردية، العمود الفقري لـ “قوات سوريا الديمقراطية”، أن تنسحب خلالها من منطقة عمقها 30 كلم متاخمة للحدود التركية، على أن يبدأ العسكريون الروس والأتراك تسيير دوريات مشتركة هناك.

المصدر: وكالات