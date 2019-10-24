ليبيا – إعتبر عضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمود عبدالعزيز الورفلي أن حكومة الوفاق فشلت في دفع من وصفهم بـ”البغاة” (القوات المسلحة الليبية) ونقل المعركة للجفرة على الأقل لتخوم أجدابيا والهلال النفطي، مشيراً إلى أن الخلل في إدارة المعركة واضح.

عبدالعزيز أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن هناك إرادة دولية لجعل المعركة تتوقف عند حد ما حتى لا يقضي طرف على الطرف الآخر، متهماً القائد العام للجيش بأنه عميل لدى هذه الدول بدليل الشروط التي وضعها لمؤتمر برلين كسحب سلاح من وصفهم بـ” الثوار” والشرعية من حكومة الوفاق.

وإعترض على تسمية حكومة الوفاق بهذا المسمى لأنها حكومة خصام ترفض التوافق مع كل من يدعم التصدي لمن وصفه بـ”مجرم الحرب حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) وترفض التوافق مع الشباب في الجبهات، حاثاً كل المدونين والنشطاء والإعلاميين لعدم تكرار هذا الإسم.

وتابع قائلاً :” أين هم أعضاء الحكومة ؟.. السراج في سوتشي بروسيا يحضر القمة الاقتصادية بوفد ضخم جداً ولا يوجد في أجندة هذه السفرة أي اجتماع مع بوتين هذه فضيحة دبلوماسية من العيار الثقيل يجب أن يتم فيها إقالة وزير الخارجية والطاقم الذي معه نحن لدينا مرتزقة روس وأزمة مع روسيا والسراج يذهب لهم دون أجندة للاجتماع مع بوتين”.

وإستطرد حديثه :”لنعترف أننا متفوقين في الروح القتالية والشباب من ناحية القضية هم جلبوا المرتزقة وكل العلم يدعمهم وبدخولنا الـ 200 يوم في الحرب دون إحراز أي تقدم، عندما ننتقد أننا نتميز عن ما وصفه بـ” إعلام اللاكرامة ” هناك إذا قلت كلمة في حق الجيش وحفتر والكرامة تجد نفسك في البحر أو شارع الزيت”.

وفيما يتعلق بإجتماع النواب في القاهرة لفت إلى أنها تحركات تسبق إنعقاد مؤتمر برلين وبالمقابل لم تحاول حكومة الوفاق جمع الأطراف لتتوافق معها بشأن الإعداد لمؤتمر برلين ووضع من وصفهم بـ “قادة الثوار والمحاور” في الصورة بالرغم من أنهم القوة على الأرض بحسب تعبيره.

وإختتم مشدداً على أن تحركات حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي مخترقة وبطيئة كما أنها مشبوهة في كثير من جوانبها ولا ترتقي لمستوى الحدث.