ليبيا – قال وزير العمل والتأهيل بالحكومة المؤقتة مسعود صوة إن الوزارة تسعى منذ فترة إلى ربط منظومة الباحثين عن عمل ومنظومة الجهاز الإداري بالدولة بمكاتب العمل في البلديات إلكترونيا.

صوة أوضح في مداخلة مع قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الأربعاء أن الوزارة خلال هذه الفترة تقوم بمناقشة موضوع الربط مع عدد من المختصين لتفعيل هذه المنظومة لما لها من أهمية بالغة في رصد إحصائيات البطالة والموظفين في الدولة.

ولفت صوة إلى أن ربط منظومة الباحثين عن العمل تعتبر خطوة مهمة تسهل على الوزارة والمواطن،مشيراً إلى أنه كان من المفترض القيام بها منذ فترة كما أنها تنهي الازدواجية والتجاوزات وعدة أمور أخرى.