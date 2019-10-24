بيروت – افاد مصدر بالمكتب الإعلامي للرئيس اللبنانيّ ميشال عون، امس إن الرئيس سيوجّه اليوم الخميس رسالة تلفزيونيّة للشعب حول الأحداث الأخيرة التي تشهدها البلاد.

وأضاف المصدر للأناضول أن الرسالة ستكون في الساعة الثانية عشر بتوقيت بيروت (9.00 تغ).

وشدّد المصدر على أنّ الرئيس عون “سيجيب على الأسئلة المطروحة كافّة ويتحدّث عن الأحداث الأخيرة التي يشهدها لبنان”.

ولليوم السابع على التوالي، يشهد لبنان احتجاجات بدأت رفضا لزيادة ضرائب ضمن موازنة 2020، قبل أن ترتفع سقف مطالبها إلى إسقاط الحكومة واستعادة الأموال المنهوبة.

والإثنين، أقر مجلس الوزراء اللبناني مشروع موازنة 2020 بدون ضرائب جديدة، ورغم تعهد الحكومة بإجراءات إصلاحات إلا أن التظاهرات في البلاد لم تتوقف، ويصر المتظاهرون على رحيل رموز النظام السياسي، واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين.

الأناضول