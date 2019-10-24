إسطنبول – تصدرت الإمارات قائمة الدول العربية، في “تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020” الصادر عن كل من مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي، وجاءت في الترتيب 16 عالميا.

وحلت البحرين في المرتبة الثانية عربيا و43 عالميا، بينما المغرب الثالثة عربيا و53 عالميا، وفق التقرير الصادر، الخميس، وحصلت الأناضول على نسخة إلكترونية منه.

وبحسب التقرير، نفذت البحرين أكبر عدد من الإصلاحات عالميا، حيث أجرت تحسينات على 9 من 10 مجالات تم قياسها في التقرير، تعقبها الصين والسعودية بـ 8 إصلاحات لكل منهما.

في حين أدرج التقرير، السعودية، وهي أكبر اقتصاد عربي، في المرتبة الرابعة بين الدول العربية، بينما جاءت في المركز 62 عالميا.

أما سلطنة عمان، فقد جاءت في المركز الخامس عربيا و68 عالميا، وتبعتها الأردن التي حلت في الترتيب 75 عالميا، وتلتها قطر سابعا عربيا، وجاءت في الترتيب 77 عالميا.

وفي المرتبة الثامنة عربيا، جاءت تونس، بترتيب عالمي 78، ثم تبعتها الكويت بترتيب عالمي يبلغ 83، بينما جاءت جيبوتي في المرتبة العاشرة عربيا و112 عالميا.

و”تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020″، هو تقرير سنوي يصدر عن وحدة أنشطة الأعمال في البنك الدولي، ويقدم أداءً لـ 190 اقتصادا في سهولة تنفيذ الأعمال.

ويعتمد التقرير في ترتيب الدول على 10 معايير، هي بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان.

كذلك، تتألف المعايير العشرة من حماية مستثمري الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار (التعثر).

وحقق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، 294 إصلاحا تنظيميا بين مايو/ أيار 2018 ومايو 2019؛ بينما على المستوى العالمي، سهّل 115 اقتصادا القيام بالأعمال.

الأناضول