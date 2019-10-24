روسيا – تضمنت قائمة حفل العشاء، الذي أقيم يوم الأربعاء 23 أكتوبر، في المنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي في سوتشي، السلطة الروسية الشهيرة “أوليفيه”.

كما تضمنت قائمة الأطباق المقدمة للضيوف الكبار، “الشيشبرك”، وشراب التوت البري، وشرائح من لحم السلمون مع البروكلي، وفخذ البط مع الباذنجان وكعكة الشوكولاتة.

وخلال العشاء، قدمت بعض أعمالها الفنية، فرقة أديغيا للرقص الشعبي “نالميس”، وكورال “كوبان كوزاك فريستيل”، وباليه “تودز”، وأوركسترا كوبان السمفونية، كما قدمت المطربة أنتونينا فاسينينا إحدى أغانيها.

وفي ديسمبر 2018 ، أوضحت مؤسسة الجودة الروسية “روس كاشيستفو”، كيفية اختيار أفضل المواد لتحضير السلطة الروسية، التي تتضمن أحد أصناف اللحوم المسلوق أو المرتديلا، وكذلك البازلاء الخضراء، والبطاطا المسلوقة والجزر المسلوق، والخيار المخلل والمايونيز.

المصدر: لينتا رو