العراق – جاء في بعض النصوص البابلية القديمة أن السماء كانت قد تحولت للون الأحمر القاني لعدة ليال، قبل حوالي 2700 عام من الآن، مما أثار الرعب في قلوب سكان بلاد ما بين النهرين.

فريق بحثي من جامعة تسوكوبا اليابانية تمكن الان من كشف سر ذلك اللغز القديم.

في جذوع الأشجار

لأجل فهم تلك الحادثة، استخدم الباحثون علم تحديد أعمار الأشجار، حيث يمكن استخدام الحلقات في جذوع الأشجار القديمة، والتي تعرف أيضا بحلقات النمو، لمعرفة عمر الشجرة، وتمثل كل حلقة منها فترة محددة، وبحث فريق جامعة تسوكوبا عن نسب الكربون 14 المشع في كل حلقة.

وجاءت النتائج -التي نشرت في ورقة بحثية بدورية “ذا أستروفيزييكال جورنال ليترز” في 16 من تشرين الأول- لتقول إن الحلقات التي أشارت إلى الفترة ما بين 679 و655 قبل الميلاد قد احتوت على ارتفاع ملحوظ في نسب الكربون المشع، وهو ما يشير إلى أن الأرض قد واجهت عاصفة شمسية شديدة تلك الفترة.

ومع مزامنة الفترة التي شهدت ارتفاع نسب الكربون المشع مع الفترة التي كتب خلالها عن السماء الحمراء في ثلاثة ألواح طينية ترجع لحضارة بابل القديمة، وإشارة شبيهة في نفس الفترة الزمنية من مدينة نينوى الآشورية، توصل الباحثون إلى أن هذا اللون كان أقواسا شفقية حمراء.