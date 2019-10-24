برلين – احتلت شركة “كوكا كولا” للمشروبات الغازية، المرتبة الأولى عالميا بين أكبر ملوثات البلاستيك، للمرة الثانية على التوالي.

وأوضحت منظمة “السلام الأخضر” (غرين بيس) المعنية بحماية البيئة في تقرير لها، الأربعاء، أنها أطلقت حملة للتخلص من النفايات البلاستيكية بعنوان “تحرر من البلاستيك” في 51 دولة.

وأضاف التقرير، أنه خلال الحملة تم تجميع 476 ألفا و423 قطعة نفاية بلاستيكية، منها 11 ألفا و732 قطعة بلاستيكية تحمل شعار شركة “كوكا كولا”.

وأشارت المنظمة أن “بيبسي” احتلت المرتبة الثانية، و”نستله” في المرتبة الثالثة، كأكبر الشركات المنتجة للمخلفات البلاستيكية.

ولفت التقرير أن معظم المواد البلاستيكية يتم إلقاؤها في المحيطات بقارة آسيا، مضيفة أن العوامل الرئيسية للتلوث البلاستيكي هي الشركات العالمية الأوروبية والأمريكية.

ومؤخرا، أعلنت شركة “كوكا كولا” أنها أنتجت أول زجاجة تم تصنيعها باستخدام عملية إعادة التدوير لبلاستيك تم جمعه من المحيطات، وتجريد المواد البلاستيكية من الشوائب وإعادتها إلى “درجة البكارة”، بحيث يمكن استخدامها مرة أخرى لتعبئة المواد الغذائية والمشروبات.

وارتفعت معدلات إعادة تدوير البلاستيك، بعد زيادة الوعي العام بالتهديدات التي تشكلها على محيطات العالم، والكائنات الموجودة فيها.

الأناضول