انجلترا – تشير الدلائل إلى أن تناول مكملات الميلاتونين هي طرق بسيطة وفعالة لتغفو بشكل أسرع، وقد أظهرت دراسة جديدة، بأن تناول 2 ميليغرام من الميلاتونين قبل النوم تساهم في تحسين نوعية النوم، والحصول على طاقة إضافية في اليوم التالي.

وأظهرت النتائج بأن نصف الأشخاص الذين أجريت عليهم الدراسة، ناموا بشكل أسرع بعد تناولهم مكملات الميلاتونين، وتحسنت نوعية النوم لديهم بنسبة 15%.

ووفقاً للدراسة فإن الظلام يجعل الجسم ينتج المزيد من الميلاتونين، لذلك فإن إبقاء الأضواء خافتة في المساء والتقليل من التعرض لشاشات الكمبيوتر والهاتف الذكي يمكن أن يساعد في رفع مستويات الميلاتونين بشكل طبيعي.

وبحسب الجمعية الوطنية للنوم في بريطانيا، فإن تناول المكسرات مثل اللوز والجوز هي مصدر غني بالميلاتونين الذي يساعد على تحسين نوعية النوم.

إضافة إلى المكسرات، يُنصح بتناول بعض أنواع الفاكهة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الميلاتونين، قبل النوم، مثل الكرز والموز والأناناس والبرتقال، بحسب ما نقلت صحيفة “إكسبرس” البريطانية.

وكالات