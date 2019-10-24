ليبيا – استنكر مجلس النواب الليبي ما ورد بكلمة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في افتتاح منتدى ( تي ار تي ) بمدينة اسطنبول حول حق التدخل في الشأن الليبي باعتبار ليبيا ارث أجداده وجغرافيتها جزء من الامبراطورية العثمانية البائدة.

مجلس النواب أضاف في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه اعتبر بأن أردوغان يسعى من خلال هذه المغالطة التاريخية لتبرير دعمه للجماعات الإرهابية والميليشيات والعصابات المسلحة المسيطرة على العاصمة طرابلس التي تستبيح دماء الليبيين واعراضهم وأموالهم بحسب نص البيان.

وأضاف البرلمان الليبي في بيانه :” لقد نسي أو تناسى الرئيس التركي ان ارث أجداده في ليبيا ارث بغيض من القهر والتعسف والظُلم انتهى بترك الليبيين لمصيرهم في معاهدة أوشي لوزان 1912 والتي بموجبها سلمت تركيا ليبيا لإيطاليا الفاشية لتدخل ليبيا مرحلة أخرى من مراحل الإستعمار البغيض”.

وأكد مجلس النواب على أن ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة وتمتلك القدرة للدفاع عن نفسها في مواجهة أوهام الحالمين بإعادة إستعمارها ، مؤكداً على أن دولة ليبيا لن تسمح لأيً كان بالتدخل في شؤونها الداخلية .

واختتم البرلمان بيانه قائلاً :”وإذ نرفض ونستنكر ماورد بكلمة الرئيس التركي نؤكد على ضرورة احترام العلاقة بين الشعبين الليبي والتركي ونحرص على المحافظة عليها وتنميتها وتطويرها عوضاً عن مثل هذه التصريحات الإستعمارية والتدخل في الشأن الداخلي الليبي ودعم الإرهابيين والمتطرفين والخارجين عن القانون”.