الولايات المتحدة – تولت، مونيكا لوينسكي، المتورطة في فضيحة جنسية لها علاقة بمحاولة عزل الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون إنتاج فيلم “15 دقيقة من العار”.

ويتوقع أن يسلط الفيلم الضوء على أشخاص تعرضوا للإهانة والنقد العلني.

وقالت رئيسة قسم أفلام الفيديو المميز في موقع HBO الإلكتروني الأمريكي، سارا أوبري، إن مونيكا، بصفتها ناشطة متخصصة في مقاومة المطاردة، هي أفضل شخصية لائقة لتحقيق هذا المشروع.

يذكر أن وسائل الإعلام العالمية أفادت في أغسطس الماضي بأن، مونيكا لوينسكي، تولت كذلك إنتاج المسلسل التلفزيوني المستوحى من كتاب، جيفري توربين “المؤامرة الكبيرة، القصة التاريخية للفضيحة الجنسية ..” عن عزل الرئيس الأمريكي الـ42 بيل كلينتون.

يذكر أن الفضيحة الجنسية بشأن العلاقة بين بيل كلينتون وعشيقته مونيكا لوينسكي اندلعت عام 1998 وكادت أن تؤدي إلى إقالة الرئيس الـ42 للولايات المتحدة حيث صوت مجلس النواب الأمريكي مع عزل الرئيس، لكن مجلس الشيوخ عارض ذلك.

المصدر:نوفوستي