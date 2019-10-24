ليبيا – علّق رئيس ” حزب القمة ” عبدالله ناكر على الصورة المتداولة له عبر صفحات التواصل الإجتماعي مع القيادي في جماعة الإخوان المسلمين علي الصلابي أمام مقر حركة النهضة في تونس .

وقال ناكر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك مساء الأربعاء أن ملابسات هذه الصورة هي تمسكه بالجلوس من أجل ” لمة وطن ” في إشارة منه إلى إسم الملتقى الذي يعتزم حزبه عقده للمصالحة الوطنية الشاملة .

وقال ناكر أن هذا الجلوس هو للم شمل الليبيين وحقن دمائهم وأضاف : ” جلسنا مع الجميع وعلى رأسهم علي الصلابي وحفتر والسراج ومصراتة وجماعة النظام السابق حتى تتحقق المصالحة الشاملة الحقيقية ” .

يشار إلى أن ناكر قد أعلن عن ملتقى ” لمة وطن ” الذي يعتزم حزبه عقده قبل نهاية هذا الشهر بعد تأجيله في سبتمبر الماضي وقال أن هدف الملتقى هو ” إيقاف الحرب الدائرة ” معتبراً أن الجميع لن يجني أي فائدة منها مايحتم على الكل الجلوس للتحاور .

المرصد – متابعات