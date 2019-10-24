إيطاليا – يراقب إنتر ميلان الإيطالي باهتمام المهاجم الألماني توماس مولر الذي فقد موقعه الأساسي مع بايرن ميونيخ، لضمه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بحسبما ذكرت الخميس تقارير صحفية.

وأشارت صحيفة “كيكر” الألمانية من دون ذكر المصدر، إلى “الاهتمام المتزايد” للنادي الايطالي.

واستهل مولر مباراة بايرن الأخيرة في دوري أبطال أوروبا ضد أولمبياكوس اليوناني 3-2 أساسيا، وذلك بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في المباريات الست السابقة.

وبعد وصول البرازيلي كوتينيو معارا من برشلونة الإسباني، لم يعد بمقدور اللاعب الدولي حجز مكان أساسي في تشكيلة المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش.

ووصل المهاجم البافاري إلى بايرن بعمر العشر سنوات، لكن بعد 20 سنة من بداياته مع الفريق العريق وبرغم رمزيته في النادي لم يعد قادرا على تكرار مستوياته على غرار 2014 عندما ساهم في إحراز بلاده لقب كأس العالم، وكان قد استبعده المدرب يواكيم لوف عن تشكيلة “ناسيونال مانشافت” في مارس الماضي.

المصدر: أ ف ب