ج أفريقيا – هبطت قاذفتان استراتيجيتان روسيتان حاملتان للصواريخ، من طراز “تو-160″، في مطار “ووتركلوف” بجنوب إفريقيا، حسبما أفادت وزارة الدفاع الروسية، مساء الأربعاء.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة أن الطائرتين عبرتا الأجواء فوق بحر قزوين وبحر العرب والمحيط الهندي، وقطعتا مسافة تتجاوز 11 ألف كلم خلال أكثر من 13 ساعة.

وذكرت الوزارة أن طاقمي القاذفتين نفذا أثناء التحليق عملية تزود بالوقود في الجو، وأن مجموعة من مقاتلات “ساب جاس-39” التابعة لجنوب إفريقيا رافقت الطائرتين الروسيتين في المرحلة النهائية لتحليقهما.

وفي وقت سابق، أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن قاذفتي “تو-160” تزوران جنوب إفريقيا بهدف “تطوير التعاون العسكري الثنائي والتدرب على العمل المشترك بين القوات الجوفضائية الروسية وسلاح الجو بجنوب إفريقيا”.

المصدر: نوفوستي