إسبانيا – دخل الأرجنتيني ليونيل ميسي المحترف في برشلونة الإسباني، امس التاريخ بتحقيقه 4 أرقام بعد تسجيله لهدف في شباك سلافيا براغ التشيكي في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بهدفين لهدف في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وجاءت الأرقام على النحو التالي:

– حطم ميسي الرقم القياسي كأكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في النسخ المتتالية من البطولة القارية.

– أصبح ميسي اللاعب الأرجنتيني الوحيد تاريخيًا الذي نجح في تسجيل هدف على الأقل لمدة 15 موسم متتالي في دوري أبطال أوروبا.

– نجح ميسي بهدفه في الفريق التشيكي، أن يصبح أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في أكبر عدد ممكن من الفرق الأوروبية بتسجيله لأهداف في شباك 33 فريقًا.

– اقترب ميسي من رقم البرتغالي كريستيانو رونالدو، كأكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في تاريخ البطولة بشكل عام، حيث تقلص الفارق إلى 14 هدف فقط.

الأناضول