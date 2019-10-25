بروكسل – افادت مينا أندريفا، المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، الجمعة، إن سفراء الاتحاد الأوروبي وافقوا من حيث المبدأ على إرجاء موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) لكنهم لم يحددوا موعدا جديدا.

وجاءت تصريحات أندرييفا، في أعقاب اجتماع لسفراء الدول السبع والعشرين، وبالتزامن مع اقتراب الموعد النهائي لانفصال بريطانيا عن الاتحاد نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وأكدت المتحدثة عدم وجود خطط لعقد قمة طارئة لزعماء التكتل.

ونقل موقع يورونيوز، عن مصدر بالاتحاد (لم يسمّه) قوله إن “هناك اتفاقا كاملا على ضرورة التمديد وذلك بعد اجتماع مندوبي الدول السبعة والعشرين، التي ستبقى في التكتل بعد خروج بريطانيا لمناقشة طلب لندن تمديد الموعد النهائي لانفصالها بعد 31 أكتوبر الجاري”.

وأضاف المصدر، أن “العمل سيستمر خلال مطلع الأسبوع.. من المتوقع أن يجتمع (سفراء 27 بلدا)، الإثنين والثلاثاء المقبلين، لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق”.

وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي شارك في اجتماع بروكسل، الجمعة، “سنواصل النقاش”، بحسب المصدر نفسه.

وكالات