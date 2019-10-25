الجزائر – خرج الآلاف من الجزائريين، اليوم الجمعة، للتظاهر في الأسبوع الـ 36 من عمر الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، ورددوا شعارات رافضة لتنظيم الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر.

وتوافد المحتجون على أكبر شوارع مدن العاصمة والبويرة وميلة والبليدة وبجاية والعديد من المدن الأخرى، رافعين شعارات منددة بـ “نظام الحكم الفاسد”، كما طالبوا بإطلاق سراح “مساجين الرأي ورافعي الرايات الأمازيغية المعتقلين”.

وجدد المتظاهرون مطالبهم بإبعاد من تبقى من “رموز نظام بوتفليقة”، وفي مقدمتهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الحكومة نور الدين بدوي.

وتأتي احتجاجات اليوم قبل حوالي 36 ساعة من غلق باب الترشيحات للانتخابات الرئاسية المقبلة.

المصدر: RT + وسائل إعلام جزائرية