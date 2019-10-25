السفارة الأمريكية في بغداد تحذر رعاياها من السفر والتنقل والتظاهرات في العراق

السفارة الأمريكية في بغداد تحذر رعاياها من السفر والتنقل والتظاهرات في العراق

العراق – حذرت سفارة الولايات المتحدة لدى العراق، الأمريكيين من السفر إلى بغداد وكبريات مدن البلاد، في ظل تظاهرات العاصمة وعدد من محافظات الوسط والجنوب.

وقالت السفارة على موقعها الإلكتروني إن “تظاهرات واسعة النطاق انطلقت الجمعة، وقد يرى المواطنون الأمريكيون تواجدا مكثفا للشرطة، وكما حصل في التظاهرات السابقة، من المحتمل إغلاق الطرق في جميع المدن الكبرى، بما فيها المنطقة الخضراء وسط بغداد”.

وأوضحت السفارة، أن الإجراءات الواجب اتخاذها وفقا لنصائح السفر في أيار 2019، تقتضي تجنب السفر إلى مدن العراق الكبرى، باستثناء إقليم كردستان، وتجنب أماكن التظاهرات والامتثال لتعليمات السلطات ومراقبة وسائل الإعلام المحلية لمعرفة الأخبار الجديدة.

وأعربت السفارة عن “أسفها على الأرواح التي زهقت.. وتعازيها لذوي الضحايا متمنية الشفاء العاجل لجرحى القوات الأمنية والمحتجين”.

ودعت الممثلية الأمريكية الأطراف كافة إلى نبذ العنف وضبط النفس، مشددة على أن “التظاهر السلمي هو حق أساسي في جميع الأنظمة الديمقراطية، ولكن لا مجال للعنف في التظاهرات من قبل أي من الأطراف”.

المصدر: موقع السفارة الأمريكية لدى العراق