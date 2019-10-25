ليبيا – نفى القائم بأعمال مكتب الإعلام ببعثة الأمم المتحدة في ليبيا جان العلم أمس الخميس مشاركة إحداثيات مواقع المستشفيات والمراكز الميدانية الطبية مع أي طرف.

العلم قال في تصريحات خاصة لموقع “أصوات مغاربية” إن بعثة الأمم المتحدة لم تتلق أي إحداثيات للمستشفيات الميدانية من أي أحد ولم تشارك أي معلومات مع طرف في ليبيا.

وأكد العلم أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تستنكر استهداف الطواقم الطبية والعاملين في قطاع الصحة، مضيفاً أن هذه الهجمات محرمة دوليا بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

هذا واتهم المتحدث باسم قوة مكافحة الإرهاب التابعة لحكومة الوفاق عبد الباسط تيكة والقوة المساندة طرابلس التابعة لأركان الوفاق بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالتواطؤ وتسليم قوات الجيش إحداثيات مواقع المستشفيات الميدانية من أجل قصفها ، متوعدين باستهداف البعثة إذا استمرت بدعم القوات المسلحة حسب زعمهم.