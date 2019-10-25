بوتين يدعو “عدم الانحياز” إلى تعميق التعاون مع روسيا خدمة للأمن والاستقرار

بوتين يدعو “عدم الانحياز” إلى تعميق التعاون مع روسيا خدمة للأمن والاستقرار

أذربيجان – شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة أن توسع روسيا ودول حركة عدم الانحياز تعاونها بما يخدم الأمن الإقليمي.

وقال الرئيس الروسي في الكلمة الافتتاحية لقمة حركة عدم الانحياز في دورتها الـ18، أمام قادة ورؤساء حكومات الدول الـ120 الأعضاء: “نحن على ثقة تامة بأن توسيع تفاعلنا البناء بين روسيا وحركة عدم الانحياز، سيضمن تعزيز الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي”.

وأشار بوتين إلى أن القمة تعقد هذه المرة في ظروف عالمية معقدة، وفي وقت يشهد فيه عدد من المناطق في العالم توترا ونزاعات مسلحة وصراعات إثنية ودينية، وأضاف: “كل هذا يجعل من الصعب حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، ومقاومة المجاعات والفقر”.

حركة عدم الانحياز، أفرزتها نتائج الحرب العالمية الثانية (1939-1945)، وعززتها الحرب الباردة بين المعسكرين الغربي بقيادة واشنطن، والشرقي بقيادة موسكو.

وتنص معاهدة عدم الانحياز على أهمية التعاون المشترك بين الدول الأعضاء دون التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، واحترام سيادة الدول واستقلالها.

المصدر: وكالات