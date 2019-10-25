تركيا – أفادت وكالة “الأناضول” التركية بأن أجهزة الأمن ألقت القبض في مدينة اسطنبول على ابنة شقيق الداعية المعارض فتح الله غولن، بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية قولها، إن الاعتقال جاء أثناء عملية روتينية، إذ أوقفت دورية للشرطة سيارة في منطقة يني محلة، وطلبت من ركابها إبراز هوياتهم الشخصية.

وقالت المصادر إن الشرطة أوقفت امرأة من ركاب السيارة عندما قدمت وثائق مزورة، ليتبين لاحقا أنها زينب غولن، ابنة صالح غولن شقيق فتح الله غولن.

وأكدت النيابة العامة في اسطنبول أنها سبق أن أصدرت مذكرة اعتقال بحق ابنة شقيق غولن بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة، وذلك ضمن إطار التحقيقات الجارية في أنشطة الداعية المعارض المقيم في الولايات المتحدة الذي تعتبره حكومة أنقرة العقل المدبر لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد منتصف يوليو 2016.

المصدر: الأناضول