ليبيا – بعدالإعلان عن لقائه مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج كأرفع مسؤول روسي يقابله الأخير على هامش مشاركته في قمة سوتشي ( الروسية – الإفريقية ) إلتقى نائب وزير الخارجية الروسي ، المبعوث الرئاسي الخاص إلى ليبيا وشمال إفريقيا ، ميخائيل بوغدانوف مع وزير خارجية المؤقتة عبدالهادي الحويج .

وقال المكتب الإعلامي للخارجية بالمؤقتة ، أن الحويج عقد اجتماعاً الخميس مع بوغدانوف تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وكذلك مناقشة بعض المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف : ” في البداية رحب نائب وزير الخارجية الروسي بوزير الخارجية وشكره على المشاركة في هذا الحدث المهم ( قمة سوتشي ) واكد له ان القضية الليبية هي من ضمن القضايا الهامة للحكومة الروسية ” .

ومن جهته أطلع الحويج المسؤول الروسي على حقيقة الأوضاع في ليبيا والجهود التي يبذلها مجلس النواب الليبي والاجسام المنبثقة عنه المتمثلة في الحكومة الليبية المؤقتة والجيش الوطني الليبي كما سلم له ملفاً متكاملاً يتضمن رؤية المؤقتة لمرحلة ما بعد ” تحرير طرابلس ” .

وأكد الحويج ” ان ليبيا الجديدة ستكون لكل الليبيين يُحتكم فيها لإرادة الشعب الليبي بكافة الوانه وتوجهاته شريطة أن تحتكر الدولة فقط للسلاح والقوة وإنهاء كافة المظاهر المسلحة والإرهاب والخارجين عن القانون من الليبيين والأجانب ضماناً لقيام الدولة المدنية الديمقراطية ” .

وختم قائلاً : ” إن هدف قواتنا المسلحة الليبية لتحرير العاصمة طرابلس هو استعادة الدولة وضمان الحريات العامة والفردية وحقوق الانسان ودولة القانون والمؤسسات فقط دون تهديد ودون خوف ودون مليشيات وسجون سرية وبكل حرية وديمقراطية ” .

وفي وقت سابق من اليوم الخميس ، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن بوغدانوف ناقش أثناء اجتماعه مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ووزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة تطور الوضع العسكري والسياسي والإنساني في ليبيا.

الخارجية الروسية أكدت في بيانها الذي نشرته وكالة “سبوتنيك” الروسية أن موسكو تجدد دعمها المستمر لوحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية وسيادتها والقضاء على الإرهاب في البلاد كما تطرق الطرفان إلى بعض القضايا المتعلقة بالعلاقات الروسية الليبية.

وفي وقت سابق قبل هذا الاجتماع الذي عقد في سوتشي على هامش القمة أعلن بوغدانوف أنه يعتزم مناقشة موضوع احتجاز الموظفين الروس الذين يعملون في منظمة الصندوق الوطني لحماية القيم في ليبيا مع السراج وفقا لرئيس الصندوق ألكساندر مالكيفيتش فقد وجهت إليهم تهمة التدخل في الانتخابات.

وبذات السياق أعلن رئيس مجموعة الاتصال الروسية لتسوية النزاع الداخلي الليبي ( مجموعة روسية من الخارجية والبرلمان ) ليف دينغوف أمس الأربعاء أن مواطنين روسيين اثنين فقد قيد الاعتقال في ليبيا حتى اللحظة .

دينغوف قال لوكالة “سبوتنيك” رداً على سؤال حول عدد المواطنين الروس المعتقلين في ليبيا: “حتى اليوم، هناك مواطنان اثنان في ليبيا تم اعتقالهم مؤخراً، هذه إحدى القضايا، التي نناقشها الآن بنشاط مع ممثلي الجانب الليبي وهذه قضية تهمنا بشكل خاص وأنه يتم النظر في قضيتهما في إطار القانون الروسي”.

وأوضح فيما يتعلق بالاتهامات الموجهة ضدهما :”يُزعم أنهما تدخلا في العملية الانتخابية في ليبيا لكن على حد علمي لم تجر انتخابات في ليبيا بعد، لذلك نحتاج إلى حقائق وحجج حول الاتهامات المزعومة ضدهما”.

وبينما تداولت مصادر إعلامية تقارير عن فشل السراج في عقد لقاء مع الرئيس” فلادمير بوتن ” على هامش القمة التي ترأسها الأخير من جانبه عن روسيا ومن الجانب الإفريقي ترأسها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بصفته الرئيس الدوري للإتحاد الأفريقي ، يكون مستوى اللقاءات الروسية على هامش القمة متساوياً تماماً ، إذ أن أرفع مسؤول روسي قابل السراج – أي بوغدانوف – هو ذاته اللذي قابل الحويج .

المرصد – سبوتنيك – روسيا اليوم