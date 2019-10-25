ليبيا – قال القيادي بمدينة مصراتة والناطق باسم ما يعرف بقوة مكافحة الإرهاب التابعة للمجلس الرئاسي بقيادة فائز السراج عبد الباسط تيكة إن القوة قامت خلال الأيام الماضية بإعطاء احداثيات ومواقع للمستشفيات الميدانية لبعتة الأمم المتحدة لمنع إستهدافها.

تيكة أعرب في تصريح خاص نشره المكتب الإعلامي لعملية “بركان الغضب” التابعة للمجلس الرئاسي عن تفاجئه بتكثيف الغارات على المستشفيات الميدانية خلال هذا الاسبوع.

وحمّل تيكة المسؤولية التامة لبعثة الأمم المتحدة، متهماً إياها بالتواطؤ مع ما وصفه بـ”مجرم الحرب حفتر” (القائد لعام للقوات المسلحة المشير حفتر) لقصف الأماكن المعلومة لديهم.

وإختتم تيكة تصريحه بالقول :”استهداف المستشفيات الميدانية هي جريمة من جرائم الحرب وسندفع إلى رفع دعاوى قضائية ضد مجرم الحرب حفتر والدول الداعمة له في محكمة الجنايات الدولية وكل المحاكم المختصة”.