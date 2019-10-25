كوريا ش – طالبت حكومة كوريا الشمالية، نظيرتها الكورية الجنوبية، بإزالة منشآتها من منتجع جبل كومكانغ في وقت متفق عليه، وذكرت أنها، تخطط لتشييد منتجعات سياحية خاصة بها في هذه المنطقة.

وقالت وزارة الوحدة في سيئول اليوم الجمعة، إنها تلقت الإخطار المذكور، من مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين.

ووفقا للوزارة، أوضح الشمال في الإخطار أنه يود مناقشة التفاصيل عن طريق المراسلة، بدلا من المحادثات المباشرة، التي اقترحتها الحكومة الجنوبية، لبحث سبل تطبيع الأعمال في المنتجع المغلق حاليا، مع إعطاء الأولوية لحماية حقوق ملكية شعبها.

وفي وقت سابق أصدر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أمرا بإزالة جميع المنشآت التي شيدتها كوريا الجنوبية، في منتجع كومكانغ في الشمال، منددا بالاعتماد على كوريا الجنوبية في البرنامج السياحي لجبل كومكانغ.

وانتقد الزعيم الشمالي كذلك، سياسة والده بالاعتماد على كوريا الجنوبية في إدارة المنتجع وذلك أثناء قيامه برحلة ميدانية إلى الجبل، وأكد أن حكومته ستسعى لإدارة برنامج سياحي دون مساعدة خارجية. وأضاف أن الكوريين الجنوبيين سيكونون موضع ترحيب لزيارة الجبل.

بدأ العمل في البرنامج السياحي لجبل كومكانغ في عام 1998، مع بداية ذوبان الجليد في العلاقات بين الكوريتين، لكن تم تعليقه في عام 2008 بعد مقتل سائحة كورية جنوبية، بالرصاص على يد حارس كوري شمالي.

واستثمرت شركة “هيونداي آسان” التي تمتلك حق إدارة البرنامج لمدة 50 عاما، حوالي 690 مليون دولار، لبناء المرافق والمباني المختلفة بالمنتجع.

المصدر: وكالة يونهاب