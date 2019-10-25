سوريا – اكد وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، اليوم الجمعة إن بلاده ستتخذ إجراءات لتعزيز تواجدها في منطقة دير الزور شرقي سوريا، وأن هذا التعزيز سيشمل نشر “قوات مؤللة”.

وأكد أن الهدف من تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في سوريا، هو منع مقاتلي تنظيم “داعش” من الوصول إلى حقول النفط.

ولم يشر إسبر إلى عدد القوات الأمريكية الموجودة في المنطقة حاليا، ولا إلى عدد القوات الإضافية التي تعتزم واشنطن إرسالها، فيما أفادت وكالة “رويترز” بأن “القوات المؤللة” تشتمل عادة على دبابات ومعدات عسكرية أخرى.

وأضاف إسبر أن نظيره التركي، خلوصي أكار، أخبره بأن تركيا تمكنت من القبض على بعض سجناء تنظيم “داعش” الذين فروا خلال عملية “نبع السلام”.

وجاءت تصريحات إسبر خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع وزراء الدفاع لدول الناتو في بروكسل.

المصدر: “رويترز”