ليبيا – إجتمع وكيل ديوان وزارة المواصلات بحكومة الوفاق لشؤون الطيران والنقل الجوي هشام أبو شكيوات أمس الخميس مع كل من كيفن دنش المستشار السياسي للسفارة البريطانية لدى ليبيا و دانيال ملّولي المسؤول عن البرنامج الاقتصادي بالسفارة.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة المواصلات إعادة فتح مطار معيتيقة الدولي أمام الحركة الجوية والتنسيق مع وزارة النقل البريطانية بخصوص إقامة برامج تدريبية في مجال أمن وسلامة الطيران بالإضافة إلى توفير بعض أجهزة الكشف الأمني لاستخدامها بالمطارات وتسهيل إجراءات الحصول على شهادات التصدير المطلوبة من الحكومة البريطانية على بعض المعدات الموردة للمطارات الليبية.

كما تطرق الإجتماع إلى تقديم المساندة اللازمة لرفع الحظر المفروض على الطائرات الليبية لدخول الاجواء الأوروبية وكذلك تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات دخول المملكة المتحدة للمتدربين الموفدين من طرف الوزارة.

هذا وحضر اللقاء كل من علاء الدين عمار المستشار التجاري بالسفارة و نصرالدين شائب العين رئيس مصلحة الطيران المدني ومحمد بيت المال رئيس مصلحة المطارات.