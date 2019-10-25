ليبيا – أكد المتحدث باسم نقابة المعلمين في ليبيا أشرف أبوراوي أن نقابات التعليم الفرعية والمعلمين مستمرون في الإضراب إلى حين تحقيق مطالبهم المشروعة.

أبوراوي قال في تصريح خاص لموقع “أصوات مغاربية” أمس الخميس إن هناك دستور أعلى من القانون الذي يهدد بتطبيقه وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبدالجليل ،مشيراً إلى أن ليبيا موقعة على إتفاقيات دولية مع الأمم المتحدة بشأن حقوق النقابات في التظاهر وحقها في الاعتصام الذي يكفله أيضا الإعلان الدستوري المؤقت لعام 2011.

وأردف:”أن من باب أولى كان على وزير التعليم تفهم وجهة نظر المعلمين كما تفهم وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس وموظفي الجامعات وعدم التعامل بازدواجية مع المعلمين”.

كما لفت أن مطالب المعلمين واضحة منذ عام 2017 وهي تحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة الأجور وتأسيس وزارتين للتعليم المتوسط والعالي وإنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتعليم وإقالة وزير التعليم عثمان عبد الجليل.

أبو راوي إختتم حديثه بالقول:”بالإشارة إلى أن نقابات المعلمين دعت إلى وقفة احتجاجية يوم الاثنين المقبل أمام مبنى رئاسة الوزراء في طرابلس للتأكيد على حقوقها”.