كندا – هل يرفض طفلك تنظيف أسنانه يومياً؟ أو أنكِ تتكاسلين أحياناً عن حثّه على تنظيفها في الصباح وقبل الذهاب إلى الفراش؟ إذا كنتِ تستسلمين لعدم تنظيف طفلك لأسنانه يومياً، فأنتِ تعرّضين حياته للخطر.

فقد كشفت نتائج دراسة أخيرة أن الأطفال الذين لا ينظفون أسنانهم يومياً، يزداد خطر إصابتهم بأمراض القلب في المستقبل!. شملت الدراسة 775 طفلاً، وكشفت أن الأطفال الذين يعانون من مشاكل في اللثة أو تسوس الأسنان أو صحة الفم عموماً، يكونون أكثر عرضة للإصابة بتصلب الشرايين والجلطات وأمراض القلب.

لذا فإن واجبك كأم يفرض عليكِ تشجيع طفلك على تنظيف أسنانه بالفرشاة والمعجون مرتين على الأقل كل يوم، وإدراج هذه العادة ضمن الروتين اليومي، وذلك للحفاظ على صحة الفم والأسنان، والوقاية من الإصابة بالأمراض الخطيرة.

وكالات