انجلترا – رفض أوناي إيمري مدرب آرسنال، التحدث عن سبب غياب لاعبه الألماني مسعود أوزيل، عن قائمة المدفعجية التي تغلبت أمس الخميس، على فيتوريا جيماريش البرتغالي.

وحقق آرسنال فوزًا مثيرًا على فيتوريا جيماريش بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت أمس الخميس، على ملعب الإمارات، في ثالث جولات دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

ولم يشارك أوزيل سوى في 142 دقيقة في كل المسابقات هذا الموسم، ولم يتواجد في قائمة الجانرز منذ التغلب على نوتنجهام فورست في كأس الرابطة.

وقال إيمري في المؤتمر الصحفي عقب مباراة فيتوريا جيماريش “أعتقد أن الوقت ليس مناسبًا للحديث عن ذلك”.

وأضاف في تصريحات نشرتها صحيفة ميرور “أفضل الحديث عن اللاعبين الذين شاركوا، أوزيل لم يتواجد في القائمة، هذا كان القرار، والآن سنبدأ العمل من أجل مباراة الأحد المقبل”.

يذكر أن أوزيل اتجه إلى حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، للرد على قرار استبعاده من قائمة آرسنال لمواجهة الأمس.

ونشر أوزيل صورة له رفقة لاعب آرسنال السابق، روبرت بيريز، وعلق عليها “تدربت صباحًا مع أسطورة آرسنال، من دواعي سروري دائمًا رؤيتك أخي روبرت بيريز”.

المصدر: كووورة