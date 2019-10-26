استبعاد رونالدو من قائمة يوفنتوس لمواجهة ليتشي في “الكالتشيو”

استبعاد رونالدو من قائمة يوفنتوس لمواجهة ليتشي في “الكالتشيو”

إيطاليا – أعلن ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، قائمة “السيدة العجوز”، استعدادا لمواجهة مضيفه ليتشي، غدا السبت ضمن الجولة التاسعة من عمر الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وشهدت قائمة “البيانكونيري” غياب الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي فضل ساري إراحته في هذه المباراة.

وجاءت قائمة السيدة العجوز على النحو التالي:

في حراسة المرمى: بوفون وتشيزني وبنسوليو.

في خط الدفاع: دي ليخت ودي تشيليو وساندرو ودانيلو وبونوتشي وروجاني وديميرال .

في خط الوسط: بيانيتش وخضيرة وماتويدي ورابيو وبنتانكور وإيمري تشان ورابيو وديبالا وكوادرادو وبيرنارديسكي.

في خط الهجوم: أوليفيري وهان وهيغواين.

ويحتل يوفنتوس المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 22 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن إنتر ميلان الوصيف.

المصدر: وكالات