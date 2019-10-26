الأكبر في تاريخها .. تواصل احتجاجات “تشيلي” لليوم السابع

الأكبر في تاريخها .. تواصل احتجاجات “تشيلي” لليوم السابع

سانتياغو – تتواصل في تشيلي لليوم السابع الاحتجاجات التي بدأت على خلفية زيادة أجور النقل العام، بنسبة 4 في المئة، وتحولت إلى أحداث عنف الأسبوع الماضي.

الاحتجاجات التي وصفت بأنها الأكبر في تاريخ تشيلي، تتواصل بمشاركة مئات آلاف الأشخاص في ساحة إيطاليا بالعاصمة سانتياغو.

ويندد المشاركون في الاحتجاجات الواسعة بحكومة الرئيس سيباستيان بينيرا، وغلاء المعيشة في عموم البلاد، وسوء الخدمات الطبية.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى مشاركة أكثر من 800 ألف شخص في الاحتجاجات وسط توقعات بأن يتجاوز العدد المليون.

الأناضول