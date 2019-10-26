روسيا – اتهم سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف الاستخبارات الأجنبية، بترقب الفرص لشن هجمات إلكترونية ضخمة على البنى التحتية للمعلومات في روسيا.

وقال في اجتماع بمدينة أومسك في سيبيريا اليوم الجمعة: “وكالات الاستخبارات الأجنبية تعمل على تحديد نقاط الضعف في البنية التحتية للمعلومات الروسية من أجل شن هجمات إلكترونية ضخمة عليها”.

وأضاف: “الأهداف الحاسمة للإضرار بالبنية التحتية الحيوية للمعلومات لا تزال مرسومة، بما يشكل تهديدا حقيقيا للأمن القومي”.

وانتقد باتروشيف الأمن السيبراني في سيبيريا، مشيرا إلى أن بعض المرافق الهامة لا تزال غير محمية، وأضاف: “على الرغم من حقيقة أنه على وجه العموم تم إنشاء الظروف اللازمة، فإن معدل انتهاكات متطلبات أمن المعلومات لا يزال كبيرا. أولا وقبل كل شيء، هذا ينطبق على مجالات مهمة مثل النقل والاتصالات والطاقة”، معتبرا أن برامج الحماية المحلية لا تلبي المطلوب.

ويتزايد عدد الهجمات الإلكترونية ضد الوكالات الحكومية في دول العالم عاما بعد عام، ووفقا للمنتدى الاقتصادي العالمي، فقد بلغت الخسائر الناجمة عن الهجمات السيبرانية في العالم حوالي تريليون دولار عام 2018.

المصدر: “نوفوستي”