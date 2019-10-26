ليبيا – نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برئاسة غسان سلامة اليوم الجمعة حصولها على أي إحداثيات لمواقع المستشفيات والمراكز الميدانية الطبية أو مشاركتها مع أي طرف.

وقالت البعثة في بيان تلقته منها المرصد : ” إن بعثة الأمم المتحدة لم تتلق أي إحداثيات للمستشفيات الميدانية من أي أحد ولم تشارك أي معلومات مع طرف في ليبيا ” .

وأضافت : ” كما تنفي البعثة نفياً قاطعاً الشائعات التي تفيد بأنها تلقت إحداثيات للمستشفيات والعيادات الميدانية العاملة جنوب طرابلس ونقلتها إلى أحد أطراف النزاع. وتؤكد الأمم المتحدة مجدداً بأنها لم تتلق أية إحداثيات للمستشفيات والعيادات الميدانية ولم تقم بتزويد أي طرف من أطراف النزاع بها ” .

وكانت قناة ليبيا بانوراما الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء قد زعمت نقلاً عن مصدر دبلوماسي مجهول لم تسمه ، أن البعثة تحصلت على إحداثيات المستشفيات الميدانية من طرف ” بركان العضب ” لكن المستشفيات بدأت تتعرض للقصف الجوي من قبل طيران الجش في اليوم التالي للاحداثيات وهو مانفت البعثة حدوثه أصلاً .

واتستنكرت البعثة استهداف الطواقم الطبية والعاملين في قطاع الصحة، مضيفاً أن هذه الهجمات محرمة دوليا بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

هذا واتهم المتحدث باسم قوة مكافحة الإرهاب التابعة لحكومة الوفاق عبد الباسط تيكة والقوة المساندة طرابلس التابعة لأركان الوفاق بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالتواطؤ وتسليم قوات الجيش إحداثيات مواقع المستشفيات الميدانية من أجل قصفها ، متوعدين باستهداف البعثة إذا استمرت بدعم القوات المسلحة حسب زعمهم.

المرصد – متابعات