الذهب يبلغ أعلى مستوى في أسبوعين بفعل بيانات أمريكية ضعيفة

الذهب يبلغ أعلى مستوى في أسبوعين بفعل بيانات أمريكية ضعيفة

الولايات المتحدة – ارتفع الذهب لأعلى مستوى في أسبوعين يوم الجمعة، ليتماسك فوق مستوى 1500 دولار للأوقية (الأونصة) النفسي المهم، في الوقت الذي أثارت فيه بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة التوقعات بخفض آخر في أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، بينما بلغ البلاديوم ذروة جديدة.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية أعلى مستوياته منذ العاشر من أكتوبر تشرين الأول عند 1506.76 دولار في وقت سابق من الجلسة، وارتفع 0.1 بالمئة إلى 1505.40 دولار للأوقية بحلول الساعة 0805 بتوقيت جرينتش. وربح المعدن الأصفر 1.1 بالمئة هذا الأسبوع متجها صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في خمسة أسابيع.

وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1508.20 دولار للأوقية.

وتجاوز المعدن الأصفر مستوى 1500 دولار للأوقية للمرة الأولى في أكثر من ست سنوات في السابع من أغسطس آب.

وانخفضت الطلبيات الجديدة للسلع الرأسمالية الأساسية المُصنعة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في سبتمبر أيلول كما تراجعت الشحنات، في دلالة على أن استثمارات الشركات لا تزال ضعيفة في ظل تداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بحسب ما أظهرته بيانات يوم الخميس.

وخفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة مرتين هذا العام ويتوقع المستثمرون خفضا آخرا محتملا في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد صعوبات جراء عوامل معاكسة من الحرب التجارية وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

ويُعتبر الذهب استثمار أكثر أمانا خلال أوقات الضبابية السياسية والمالية.

ومن ناحية أخرى، استقر البلاديوم عند 1778.39 دولار للأوقية، بعد أن بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق عند 1785.50 دولار.

رويترز