أستراليا – أعلنت اللجنة المنظمة لسباق جائزة أستراليا للدراجات النارية، تأجيل التجارب التأهيلية إلى صباح يوم الأحد بسبب الرياح القوية في حلبة فيليب أيلاند السبت.

واتخذ المسؤولون القرار لأسباب تتعلق بالسلامة بعدما تعرض البرتغالي ميغيل أوليفييرا متسابق كي.تي.إم لحادث عنيف عندما سقطت دراجته النارية في التجارب الحرة الأخيرة بينما كان يسير بسرعة تقترب من 300 كيلومتر في الساعة.

ونجا أوليفييرا من الإصابة لكنه تعرض فقط لبعض الكدمات.

وكتب حساب سباق جائزة أستراليا الكبرى على “تويتر”:”بسبب الرياح القوية ومنح أهمية كبرى لسلامة المتسابقين، لن يتم إقامة منافسات أخرى اليوم”.

وإذا لم تكن هناك إمكانية لإقامة التجارب التأهيلية فإن ترتيب المتسابقين في بداية السباق سيتوقف على إجمالي نتائج التجارب الحرة وهو ما سيجعل مافريك بيناليس ينطلق من الصدارة.

وحسم الإسباني مارك ماركيز متسابق هوندا لقب بطولة العالم هذا الموسم في وقت سابق.

المصدر: رويترز