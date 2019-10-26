فرنسا – أكد لويس كامبوس المدير الرياضي لنادي موناكو، أن كيليان مبابي لاعب الفريق السابق، ومهاجم باريس سان جيرمان الحالي، سينضم لصفوف ريال مدريد في المستقبل.

وقال كامبوس خلال تصريحات نقلتها صحيفة سبورت “كيليان مبابي سيلعب يوما ما في ريال مدريد”.

وأضاف “إذا أردت أن تكون من أفضل اللاعبين في العالم، فعليك التوقيع لصالح ريال مدريد”.

وتابع كامبوس “يومًا ما سوف يتقاطع المساران معًا وينضم كيليان مبابي إلى صفوف ريال مدريد بكل تأكيد”.

ويعد كيليان مبابي واحدًا من أهم اللاعبين الشباب في كرة القدم خلال الوقت الحالي، وأبرز أهداف فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد.

وكان اللاعب الشاب قد صرح مؤخرًا، أنه لن يبقى مدى الحياة في صفوف باريس سان جيرمان، وأنه يفكر في تغيير ناديه خلال الفترة المقبلة.

ويستمر عقد مبابي مع باريس سان جيرمان، حتى صيف 2022، ويعتقد ريال مدريد أن الوضع قد يكون في صالحه بداية من الصيف المقبل.

المصــدر: كـووورة