موسكو – قرر البنك المركزي الروسي، الجمعة، خفض أسعار الفائدة بمقدر نصف نقطة مئوية لأول مرة خلال نحو عامين إلى 6.5 بالمئة.

وخلال العام الجاري، خفض المركزي الروسي أسعار الفائدة 3 مرات، بنسبة ربع نقطة مئوية في كل مرة، إلى 7 بالمئة في الشهر الماضي، في حدود النطاق المحايد وأدنى مستوى منذ أبريل/نيسان 2014.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2017، خفض المركزي الروسي السعر بـ0.5 نقطة مئوية.

وسعر الفائدة الرئيسي هو سعر الفائدة الأدنى الذي يقدم به البنك المركزي القروض للبنوك التجارية لمدة أسبوع، وهو أيضا الحد الأقصى للسعر الذي يقبله مقابل الودائع من البنوك.

وقال المركزي الروسي في بيان أصدره اليوم إنه خفض توقعاته للتضخم السنوي لعام 2019 إلى ما بين 3.2-3.7 بالمئة من 4-4.5 بالمئة.

وأشار البيان إلى أن معدل التضخم السنوي سجل نحو 3.8 بالمئة حتى 21 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وانخفض معدل التضخم السنوي في روسيا إلى 4 بالمئة في الشهر الماضي من 4.3 بالمئة في الشهر السابق عليه.

ومؤخرا، توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ نمو اقتصاد روسيا إلى 1.2 بالمئة في 2019، مقابل 2.3 بالمئة في 2018.

الأناضول