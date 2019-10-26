ليبيا – أكد الناطق الإعلامي لمكتب جوازات منفذ رأس جدير حافظ معمر على أنه من أسباب إغلاق المنفذ سوء معاملة الجانب التونسي وإطالة فترة إنتظار المسافر الليبي لأكثر من 25 ساعه لاستكمال الإجراءات الجمركية والجوازات.

معمر قال خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا بانوراما” وتابعتها صحيفة المرصد إن هذا التعامل سبب تذمر وشكاوى من المواطنين لأكثر من مرة مما دفع وزارة الداخلية من خلال تكليف عدة جهات منها زيارة عميد البلدية لمصلحة الجوازات والمنفذ للتواصل مع الجهات التونسية لكن جميع المحاولات بائت بالفشل.

وأشار إلى أن هناك خلل فني في إدارة الجانب التونسي للمنفذ من خلال عدم وجود ممرات عديدة وتسجيل للسيارات لذلك قررت الجهات المختصة إغلاق المنفذ إلى حين التواصل مع الجهات ذات العلاقة من الجانب التونسي ووضع حلول نهائية لتأمين المسافر من الجانبين التونسي والليبي.

ولفت إلى أن رئيس مصلحة الجوازات العميد جمعة غربية رأى أن يكون التواصل مع الجهات ذات العلاقة والجهات التنفيذية لأنها جهات عملية وتنفذ تعليمات الوزارات العليا مما يتطلب عقد اجتماع يضم الوزراء والوكلاء من أجل وضع حلول لهذه المعضلة.

واختتم حديثه بالقول :”من الناحية العملية نرى أن الجانب الليبي لديه 5 ممرات لخروج المسافر الليبي وفي الجانب الآخر هناك 3 ممرات بالإضافة لباب حديدي للدخول للجانب التونسي فلا يعقل بالمنطق أن يكون الدخول من دولة لأخرى من خلال باب حديدي وبمرور سيارة و احدة كما أن هناك كشك واحد مسؤول عن تسجيل السيارات فالمسافر عندما ينتظر 20 ساعه هذا أمر غير منطقي و غير مقبول لعدم تسهيل الإجراءات من الجانب التونسي، الـ 5 ممرات في ليبيا يجب أن توازيها 5 ممرات تونسية مع العلم أن الحدود الجزائرية التونسية بها أكثر من 7 ممرات متقابلة تسهل حركة العبور”.