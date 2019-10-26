ليبيا – أعلنت منظمة الصحة العالمية خلو العالم من مرض شلل الأطفال النوع الثالث خلال شهادة أصدرت من قبل أعضاء اللجنة العالمية لإصدار الشهادات لاستئصال شلل الأطفال.

مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين بشير النجار جدد وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمركز دعوته للجهات المسؤولة ضرورة الاستمرار في دعم جهود المركز من خلال برنامج الرصد والتطعيمات للحفاظ على ليبيا خالية من المرض.

وأضح النجار أن الإهمال قد يعيد البلاد إلى المربع الأول، مذكراً بشهادة الخلو من مرض شلل الأطفال بنوعيه الثلاثة (1,2,3) لعام 2018 التي حصلت عليها ليبيا.