ليبيا – أعلن مستشفى تاورغاء العام أن أعداد المصابين بمرض اللشمانيا تجاوز 150 حالة حيث شهدت المستشفى حالة ازدحام كبيرة للذين يتلقون العلاج بالأقسام المعنية بالحالات المرضية.

المستشفى ثمنت بحسب مكتبها الإعلامي دور الأطباء والممرضين والمساعدين لهم لوقوفهم في مواجهة هذا المرض وإصرارهم على هزيمته والمساهمة في تقديم العلاج للمصابين.

وفي وقت سابق أشارت المستشفى أن مدير إدارة الخدمات الطبية بمستشفى تاورغاء صالح عمر قام بزيارة مقر المستشفى للوقوف على سير العمل والمشاركة في علاج حالات اللشمانيا. تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.