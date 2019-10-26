إسبانيا – وجه نادي برشلونة الإسباني، أنظاره إلى لاعبين برازيليين، في النسخة الحالية من بطولة كأس ليبرتادوريس.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن برشلونة يراقب رودريجو كايو مدافع فلامنجو، وإيفرتون سواريس جناح جريميو.

وتواجد رامون بلانيز عضو اللجنة الفنية في برشلونة، خلال مباراة فلامنجو وجريميو في إياب نصف نهائي كأس ليبرتادوريس، والتي انتهت بفوز زملاء كايو بنتيجة 5-0.

وأشارت الصحيفة إلى أن كايو كان على وشك الانضمام لبرشلونة قبل أقل من عام، حيث أنه خضع لكشف طبي، لكن ساو باولو ناديه السابق كان يصر على أن تكون إعارة اللاعب مع إلزامية الشراء مقابل 18 مليون يورو، وهو ما رفضه البارسا.

وقد يعود برشلونة إلى خيار ضم كايو بسبب تقدم عمر جيرارد بيكيه وإصابات صامويل أومتيتي المستمرة، بالإضافة إلى قلة خبرات توديبو ورونالد أراخو.

أما إيفرتون يجذب أنظار برشلونة بسبب مهاراته الكبيرة، بالإضافة إلى ظهوره المميز مع منتخب البرازيل في بطولة كوبا أمريكا الأخيرة.

ويقيم برشلونة إمكانية ضم إيفرتون سواريس، في ظل أن النادي يمتلك لاعبين مشابهين مثل عثمان ديمبلي وكارليس بيريز.

المصدر: كووورة