مصر – استضاف برنامج “The Insider”، المذاع على قنوات mbc، النجم أحمد حلمي بعد تكريمه بوضع نجمة تحمل اسمه بممر المشاهير بدبي، حيث تحدث عن فيلمه الأخير “خيال مآتة” الذي شاركته في بطولته النجمة منة شلبي، ومشروعه الكوميدي القادم.‏

وصرح حلمي بأنه يعتز بفيلم “خيال مآتة”، وأنه من أقرب الأفلام إلى قلبه بجانب أفلام “كده رضا”، “آسف على ‏الإزعاج”، “عسل أسود”، “إكس لارج”، وأضاف أن هناك قطاعاً كبيراً من الجمهور أشاد بقصة الفيلم وبأدائه فيه، وهذا ما يعنيه.‏

وتابع أن هناك قطاعاً آخر من الجمهور، لم يعجبه قلة الضحك بالفيلم، خاصة أن الفيلم لا يمكن ‏تصنيفه على أساس الكوميديا، لذلك فهو يعد هؤلاء أن فيلمه القادم سيكون كوميدياً من الدرجة الأولى، لتعويض ‏ما افتقدوه في “خيال مآتة”.‏

يشار إلى أن ممر المشاهير “دبي ستارز” هو أحدث إضافة إلى وسط ‏مدينة دبي، لتكريم مشاهير العالم، على ‏غرار ممر مشاهير هوليوود، وذلك باختيار ‏أفضل الشخصيات العالمية لمساهمتهم الإيجابية في ‏مجالات ‏الموسيقى، السينما، الفن، العمارة، الرياضة، ‏الأدب، الخدمة المجتمعية، الابتكار، وسائل التواصل ‏الاجتماعي، ‏بالحصول على نجمة دبي .

وسائل اعلام مصرية