نيويورك – توقع بنك الاستثمار الدولي “غولدمان ساكس”، الجمعة، أن يتراجع سعر العملة الصينية إلى 7.20 يوان مقابل الدولار في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وثبت البنك المركزي الصيني، اليوم، السعر المرجعي للعملة المحلية عند 7.0749 يوان لكل دولار.

وقال مسؤول الأسواق الناشئة في “غولدمان ساكس” في تصريحات لقناة (CNBC): “نتوقع أن تسجل العملة الصينية 7.20 يوان لكل دولار.. نتوقع أن تحدث هذه الخطوة على الأرجح على مدى الشهر المقبل”.

ومطلع أغسطس/ آب الماضي، تخطى الدولار حاجز الـ7 يوانات للمرة الأولى، خلال نحو 11 عاما، وسط تفاقم الأوضاع التجارية بين أكبر اقتصادين بالعالم.

وندد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حينذاك بالإجراء الذي اتخذته الصين، ووصفه بأنه “انتهاك كبير”.

وفي 11 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، انتهت الجولة الأخيرة من المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

واتفقت الولايات المتحدة والصين على المرحلة الأولى من اتفاق للتجارة، وتشمل المشتريات الزراعية والعملة، وبعض جوانب حماية الملكية الفكرية.

وتتحكم الصين في سوق سعر الصرف المحلي، وتسمح للعملة بالتداول بنطاق ضيق عن السعر المرجعي الذي يحدده البنك المركزي يوميا بنسبة 2 بالمائة صعوداً وهبوطا.

وتباطأ نمو اقتصاد الصين إلى 6.2 بالمئة على أساس سنوي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2019، مقابل 6.7 في المائة على أساس سنوي في الأرباع الثلاثة الأولى من 2018، وفق بيانات رسمية.

الأناضول