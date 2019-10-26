ليبيا – أعرب عضو المجلس المحلي تاورغاء عبدالنبي بوعرابة عن آماله بنجاح مشروع المصالحة بين مصراتة وتاورغاء الذي يحتاج للدعم للوقوف مع أهالي المدينة الذين عانوا الأمرين جراء نزوحهم، داعياً الدولة والجهات المعنية الوقوف وقفة جادة مع أهالي تاورغاء.

بوعرابة قال خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “اتجاهات” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” وتابعتها صحيفة المرصد إن قطاع التعليم بالمدينة بحاجة لإهتمام أكثر من الحهات المعنية لمواصلة صيانة المدارس وتجهيزها لإستقبال الطلبة، متوجهاً بنداء لمعلمين تاورغاء بالعودة لمدينتهم والمشاركة في هذه النهضة وإدارة المرحلة التعليمية.

ويرى أن قطاع الصحة والتعليم هما من أبرز العوامل التي تؤثر بإمكانية عودة النازحين لتاورغاء، مؤكداً على أنه لايوجد إمكانية لاستيعاب أعداد الطلبة في ظل بدء العام الدراسي نتيجة عدم إستكمال أعمال صيانة المدارس أو إنشاء مدارس مؤقتة.

واختتم بوعرابة حديثه برسالة للحكومة قائلاً :” إن مشروع عودة تاورغاء من المشاريع العظيمة التي حدثت في ليبيا ولا بد الوقوف معه لأنه مشروع مصالحة حقيقي، نحن نتمنى أن ندعم هذا المشروع واستقرار الاهالي لبدء الإصلاحات الحقيقية ولا بد من السير في خطوط متوازية وعدم السير بخطوط متتالية”.