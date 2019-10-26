روسيا – أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، بحث عبر الهاتف مع نظيره التركي ياشار غولر، الوضع في سوريا والأمن الإقليمي.

وقالت الدفاع الروسية في بيان صدر اليوم الجمعة، إن غيراسيموف أجرى محادثة هاتفية مع نظيره التركي وناقشا “الوضع في سوريا والمسائل الملحة المتعلقة بالأمن الإقليمي”، وفق ما نلقته وكالة “تاس”.

وقد وقع الرئيسان، الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، خلال لقائهما في مدينة سوتشي الروسية الذي عقد يوم 22 أكتوبر الجاري، على مذكرة تفاهم تنص على اتخاذ مجموعة من الخطوات المشتركة تهدف إلى التوصل لتسوية الوضع في شمال شرق سوريا، على خلفية العملية العسكرية التركية “نبع السلام” التي أطلقتها أنقرة ضد الفصائل الكردية في الـ9 من أكتوبر.

المصدر: وكالات