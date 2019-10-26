انجلترا – تفوق رحيم ستيرلينغ، نجم مانشستر سيتي، على كل من كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، وباولو ديبالا لاعب يوفنتوس في سباق خاص من نوعه بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وحسب الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فإن ستيرلينغ حصل على جائزة أفضل لاعب بالجولة الثالثة من البطولة القارية.

ونجح ستيرلينغ في تسجيل ثلاثية (هاتريك) والقيام بتمريرة حاسمة ليقود مانشستر سيتي للفوز على أتالانتا 5-1.

ونافس ستيرلينغ على هذه الجائزة كل من مبابي الذي سجل 3 أهداف (هاتريك)، في فوز فريقه العريض خارج ملعبه على حساب كلوب بروج البلجيكي بخماسية نظيفة، وديبالا الذي أحرز هدفين ثمينين ليوفنتوس في شباك لوكوموتيف موسكو.

كما كان أليكس تشامبرلين، نجم ليفربول، ضمن الترشيحات بعدما سجل هدفين رائعين في فوز الريدز على مضيفه جينك البلجيكي بنتيجة 4-1.

المصدر: وكالات