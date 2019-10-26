روسيا – أبرمت مؤسسة “سوخي” الروسية للطائرات مذكرة تفاهم مع النرويج تتضمن تزويدها بـ40 طائرة من طراز “سوبر جيت 100” في صفقة تقدر بملياري دولار.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن مصدر مطلع أن المذكرة تم توقيعها مع Norwegian Air Shuttle، وهي شركة طيران اقتصادي، وأن تمويل الصفقة سيتم عن طريق شركة ليزينغ لتأجير الطائرات.

وبعد توقيع الصفقة بشكل نهائي سيتم توريد الطائرات على مرحلتين، الأولى تتضمن توريد 10 طائرات لفرع الشركة النرويجية في الأرجنتين، ومن ثم 30 طائرة للشركة النرويجية الأم.

وفي إطار الصفقة ستحصل الشركة النرويجية على بعض الامتيازات بينها رسوم تحليق مخفضة، وتنفيذ رحلاتها عبر سيبيريا، حيث كانت تسعى الشركة النرويجية للحصول على إذن لاستخدام هذا المسار منذ سنوات.

وتصنع طائرة “سوخوي سوبرجت 100” من قبل شركة مشتركة تضم “سوخوي” وشركة “الينيا ايرماتشي” الإيطالية، وتأسست الشركة المشتركة عام 2000، وتم تسليم أول طائرة من هذا الطراز عام 2011، وفي الوقت الحالي يوجد 44 طائرة منها في الخدمة.

المصدر: “نوفوستي”