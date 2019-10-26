ليبيا – أصدر مكتب الإعلام والثقافة التابع للبحرية التابعة للمجلس الرئاسي في طرابلس ندد فيه بما قال أنها ” مزاعم من إحدى المنظمات الدولية غير الحكومية ضد القوات البحرية الليبية وحرس السواحل التابع لها ” .

وقال المكتب ان ما نشرته إحدى المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في البحر قبالة الساحل الليبي – تحت غطاء إنقاذ بشر – وتدعى (AlanKurdi) عبر صفحتها على تويتر بأنها تعرض لتهديد من قبل سفينة مسلحة أثناء قيامها بعملية إنقاذ مهاجرين بالبحر غير صحيح .

وأضاف : ” وكعادة هذا النوع من المنظمات فإنها لا تخجل من إتهام حرس السواحل والقوات البحرية الليبية منذ الوهلة الاولى حتى لو تبث لاحقا عدم صحة تلك المزاعم لأنها مطمئنة أن ليس هناك من سيلاحقها قانونيا أو أدبياً لا من قبل الدولة الليبية صاحبة الحق في متابعة الضرر اللاحق بها أو من قبل الاتحاد الاوروبي ولا المجتمع الدولي – جراء تلك الأفعال غير الأخلاقية والتي لا تصدر عن جهات معتبرة وتحترم ذاتها وعملها والقيم الإنسانية عموما ” .

وكانت المنظمة الألمانية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم تعرض سفينتها ” آلان كردي ” وطاقمها لتهديد بالسلاح من قبل خفر السواحل التابع للرئاسي أثناء قيامها بعملية إنقاذ 92 مهاجر قبالة السواحل الليبية ما تسبب في هلع بين المهاجرين دفعهم للقفز في عرض البحر خوفاً من إطلاق النار وتمكن المسلحين من حجز بعضهم بينهم نساء بهدف إعادتهم إلى ليبيا ، وقد اظهرت الصور زورقاً مسلحاً نجح في إحتجاز بعض المهاجرين قبل ان تنفي البحرية علاقتها به ليكون بذلك زورقاً مجهولاً كما أن مصير المهاجرين الذين احتجزهم وبينهم نساء سيكون مجهولاً كذلك .

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

وتابع بيان البحرية :” ونحن كقوات بحرية ليبية وحرس السواحل التابع لها ننفي نفياً قاطعاً علاقتنا بتلك الحادثة ونؤكد أن دورياتنا لم تقم باعتراض أو رماية أو تهديد لأية قطعة بحرية تابعة للمنظمات غير الحكومية أو غيرها ونتحدى تلك التي تدعى (alanKurdi) أن تأتي بالدليل الذي يفند ما ذكرناه، ولن تستطيع فعل ذلك ليقيننا بصدق ما نقوله، وأننا ندرك أن قولهم الإفك ذاك يراد به – كسعيهم دوما – تشوية صورة حرس السواحل والبحرية الليبية وإظهارها كمجموعات مليشياوية غير منضبطة ولا يتحكم فيها ” .

واعتبرت البحرية أن المنظمة الألمانية تسعى بذلك لتحقيق مزيداً من الضغط على الجانب الأوروبي والايطالي خاصة واحراج حكوماتها بغرض عرقلة ما أسمته التعاون الإيجابي بينهم وبين البحرية الليبية وحرس السواحل خاصة فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية التي حققت الكثير من المكاسب الإيجابية في ذلك الإطار.

وطالب البيان الجهات الليبية ذات الاختصاص بمتابعة هذه ” الإفتراءات والادعاءات ” بشكل قانوني وسياسي ومخاطبة الدول التابعة لها تلك المنظمات غير الحكومية بلجمها عن غيها وعن أعمالها غير القانونية ، وذلك وفقاً لنص البيان .

وختمت البحرية في طرابلس بيانها بالقول : ” أننا لن نتنازل عن حقنا في فرض السيادة البحرية على كامل مياهنا الليبية ونتعامل بشكل ايجابي مع كل من يتعامل معنا على أسس القانون الدولي البحري والتشريعات الخاصة بذلك، وعلى المنظمات الدولية غير الحكومية أن تلتزم بمذكرة السلوك الخاصة بالعمل في المياه الليبية لو أرادت التعاون والعمل الإنساني البناء الذي يحقق إنقاذ الارواح ويؤمن كرامة كل الجهات المتعاونة والعاملة من أجل بحر أبيض متوسط آمن وبحر سلام ” .